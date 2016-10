National Geographic People 18:20 bis 18:45 Dokumentation Kenias Speisekammer Watamu K 2013 2016-10-12 11:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Zum letzten Mal befinden wir uns an der Küste. Hier besucht Kiran eine kleine Räucherei und bereitet Segelfisch vor. Danach macht er sich auf den Weg zu einer begehrten Anglerstelle in Watamu, wo er Kapitän Combo auf die hohe See begleitet, um dessen traditionellen Angelmethoden zu erkunden. Später begleitet Combo Kiran auf ein Hightech-Angelboot, auf dem die beiden versuchen einen schwer zu fassenden Rekordbrecher zu erwischen! Geduldsproben, widrige Umstände und drohende Seekrankheit können den Chefkoch nicht davon abhalten ein weiteres fantastisches Gericht auf den Tisch zu zaubern! In Google-Kalender eintragen Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder