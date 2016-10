National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:20 Dokumentation Hunter Hunted Delfin-Angriffe auf Menschen GB, USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie gelten als liebenswerte, harmlose Geschöpfe und unsere Seelenverwandte. Doch in jüngerer Vergangenheit ist es vermehrt zu Delfin-Angriffen auf Menschen gekommen. An der bretonischen Küste etwa ist ein wild gewordener Delfin zur Touristenattraktion geworden: Der aggressive Einzelgänger versenkt Boote, zerreißt Fischernetze und stößt Fischer ins Meer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 344 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 139 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 89 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 74 Min.