National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:00 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Bangkoks Biester GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch Thailands Provinzen sind von einer gewaltigen Flutkatastrophe heimgesucht worden. Die Python-Jäger reisen durchs Land und treffen auf Reisbauern, deren Felder von den Fluten verwüstet wurden. Zu den ungeheuren Zerstörungen kommen zusätzliche Probleme durch einige der gefährlichsten Schlagen der Welt. So finden die Männer aus Florida auf einem Bauernhof eine tödliche Monokelkobra, eine Brillenschlange, die die Flut überlebt hat. Wieder in Bangkok, erreicht sie ein Notruf: In einem Viertel ist ein riesiges Krokodil aufgetaucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Python Hunters