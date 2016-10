National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:50 Dokumentation Die Yukon-Tierärztin Blasrohr im Anschlag USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als der Herbst allmählich zu Ende geht, bereiten sich Dr. Michelle Oakley und ihre Familie auf den harten Yukon-Winter vor. Bevor der Schnee zu hoch ist, fährt Michelle mit ihrer ältesten Tochter Sierra nach Alberta in den "Discovery Wildlife Park". Hier kann Sierra zusehen, wie ihre Mutter Jaguare, Geparde und Bären untersucht. Ihre nächste Station ist der Zoo von Calgary, wo sie einige alte Freunde wiedertreffen und sich um ein paar Baby-Erdmännchen kümmern. Bevor es wieder nach Hause geht, muss Michelle in den Bergen bei Calgary einige wilde Schafe markieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Vet Aka Yukon Doc