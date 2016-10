National Geographic Wildlife 10:30 bis 11:20 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Ängstlicher Enkel USA 2016 2016-10-25 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Hundetrainer Cesar ist ein Meister der Tiererziehung. Heute erhält er einen Notruf von Alyssa, deren Sohn Probleme mit dem Hund ihrer Mutter hat: Jedes Mal, wenn der kleine Mason seine Oma besucht, heult und bellt Labrador Buddy ihn fürchterlich an. Inzwischen wagt sich der Junge gar nicht mehr dorthin. Der zweite Fall führt Cesar in eine Wohngemeinschaft, in der Sarahs Hund Mose Unruhe stiftet. Ihre Mitbewohner Andrea und Erica haben die Geduld mit dem Energiebündel längst verloren und bitten Cesar, den Hausfrieden wieder herzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 162 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 96 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 96 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 71 Min.