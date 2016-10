National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Nachbars Tyrann USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bulldoggen-Boxer-Mischling Matilda hat den Nachbarhund Coco angegriffen. Seither haben Matildas Besitzer Jim und Sam Sorge, dass dies wieder passieren könnte. Cesar findet schnell heraus, warum Matilda so aggressiv ist. In einem anderen Fall hat Rose Cesar um Hilfe gebeten, nachdem sie vom Nachbarhund Tosha angegriffen wurde. Mit Cesars Hilfe wird Toshas Besitzern Joe und Diana klar, worin das Problem besteht: Tosha hat sich ein übersteigertes Beschützerverhalten angewöhnt und attackiert deshalb jeden, der in Dianas Nähe kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

