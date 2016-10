Kinowelt 02:40 bis 04:40 Krimi Das Paradies der Mörder MEX 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der mexikanischen Grenzstadt Juárez häufen sich die Morde an Frauen besorgniserregend. Eine Polizistin tritt an, die laschen Ermittlungen endlich voranzubringen. Der intensive, spannende Thriller von Carlos Carrera erzählt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert. Da der Film an Originalschauplätzen gedreht wurde, konnten die Dreharbeiten nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Das mexikanische Ciudad Juárez, das an das texanische El Paso grenzt, wird seit Jahren von einer unheimlichen Mordserie heimgesucht. Immer wieder werden die Leichen verstümmelter und vergewaltigter Frauen in der Wüste gefunden. Die engagierte Polizistin Blanca ist angetreten, um die Mordserie aufzuklären. Sie erfährt, dass die Ermittlungen auf skandalöse Weise vernachlässigt wurden. Noch nicht einmal die genaue Zahl der Opfer ist bekannt. Der Grund: Internationale Konzerne haben sich in Ciudad Juárez aufgrund der billigen Arbeitskräfte angesiedelt und fürchten die schlechte Publicity. Sie üben Druck auf Politik und Medien aus, damit die Morde nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Doch Blanca lässt sich nicht einschüchtern. Tatsächlich gelingt es ihr, den Täter zu ermitteln und zu verhaften. Dann allerdings werden erneut ermordete Frauen gefunden. Hat der Mörder einen Komplizen? Oder wurde ein Unschuldiger verhaftet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana de la Reguera (Blanca) Jimmy Smits (Mickey Santos) Joaquín Cosio (Peralta) Asur Zagada (Juana Sanchez) Ivan Cortes (Cutberto) Marco Pérez (Fierro) Alejandro Calva (Comandante) Originaltitel: El traspatio Regie: Carlos Carrera Drehbuch: Sabina Berman Kamera: Martín Boege, Everardo González Musik: Fernando Corona Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 344 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 139 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 89 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 74 Min.