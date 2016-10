Kinowelt 23:10 bis 01:00 SciFi-Film Flash Gordon GB, USA 1980 Nach einer Comic-Serie von Alex Raymond 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein schöner Morgen an der amerikanischen Ostküste. Aber - es scheint keine Sonne mehr! Seltsame Energien haben den Mond aus seiner Umlaufbahn gedrängt. Und in nur zehn Tagen wird er auf die Erde stürzen. Nur einer kann die Zerstörung verhindern: Footballspieler und Superman Flash Gordon. Zusammen mit Dr. Zarkov und der bezaubernden Dale Arden fliegt er in einer Rakete zum Planeten Mongo. Dort herrscht der unbarmherzige Kaiser Ming, zusammen mit seiner lasziven Tochter Aura. Flash Gordon und seine Begleiter geraten in einen Strudel phantastischer Ereignisse. Die größte Produktion von Dino de Laurentiis - mit dem genialen Soundtrack von QUEEN! Legendäres Science-Fiction-Kino mit Ornella Muti und Max von Sydow als Kaiser Ming. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam J. Jones (Flash Gordon) Max von Sydow (Imperator Ming) Ornella Muti (Prinzessin Aura) Melody Anderson (Dale Arden) Timothy Dalton (Prinz Barin) Topol (Dr. Hans Zarkov) Mariangela Melato (Kala) Originaltitel: Flash Gordon Regie: Mike Hodges Drehbuch: Lorenzo Semple Jr. Kamera: Gil Taylor Musik: Queen, Howard Blake Altersempfehlung: ab 12

