Tragikomödie World's Greatest Dad USA 2009

Lance Clayton könnte mit seinem Leben zufrieden sein: Er hat einen guten Job als Lehrer, er ist frisch verliebt, und er hat einen Sohn im Teenageralter. Nur: Lance hasst seinen Beruf und wäre viel lieber Schriftsteller - doch leider ist keiner seiner fünf Romane jemals veröffentlicht worden. Seine Geliebte will nicht, dass man sie gemeinsam in der Öffentlichkeit sieht, denn die Beziehung zu Lance ist ihr peinlich. Und Kyle, Lances pubertierenden Sohn, ist ein widerwärtiger, abstoßender Rowdy, der in jeder freien Minute masturbiert und nichts als Spot für seinen Vater übrig hat. Dann geschieht etwas Unvorhergesehenes, eine Tragödie, die Lances Leben komplett auf den Kopf stellt - und ihm die Möglichkeit gibt, noch einmal von vorne anzufangen. Er muss nur ein wenig nachhelfen und schon sehen ihn die Menschen mit anderen Augen, als großartigsten Dad, den die Welt je gesehen hat.

"Scandalously entertaining!" (Quelle: Village Voice)
"A crazy, foul-mouthed black comedy that blows up every rule of taste and common sense and somehow gets away with it." (Quelle: Entertainment Weekly)

Schauspieler:
Robin Williams (Lance)
Alexie Gilmore (Claire)
Daryl Sabara (Kyle)
Henry Simmons (Mike Lane)
Evan Martin (Andrew)
Lorraine Nicholson (Heather)
Geoff Pierson (Wyatt Anderson)

Originaltitel: World's Greatest Dad
Regie: Bobcat Goldthwait
Drehbuch: Bobcat Goldthwait
Kamera: Horacio Marquínez
Musik: Gerald Brunskill
Altersempfehlung: ab 16