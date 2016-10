Kinowelt 12:50 bis 15:25 Abenteuerfilm Fitzcarraldo D, PER 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis für die beste Regie, Cannes Deutscher Filmpreis Nominiert für einen Golden Globe Der exzentrische Brian Sweeney Fitzcarraldo ist von der Idee besessen, mitten im unberührten Amazonas-Dschungel ein großes Opernhaus zu bauen. Von den Ersparnissen seiner Freundin, der Bordell-Besitzerin Molly, kauft Fitzcarraldo einen alten Flussdampfer. Damit will er in ein unerschlossenes Kautschukgebiet schippern, um dort das Geld für den Bau zu erwirtschaften. Kautschuk gilt als das Gold des Urwalds. Um die gefährlichen Stromschnellen einer Flussmündung zu umgehen, entwickelt der Besessene einen atemberaubenden Plan... Für diesen Film trieb Herzog sein Team zu Höchstleistungen an, so dass die Dreharbeiten zum Alptraum für den gesamten Stab wurden. Großes deutsches Abenteuerkino! Werner Herzog erhielt 1982 den Deutschen Filmpreis und wurde im gleichen Jahr in Cannes für die Beste Regie ausgezeichnet. Fitzcarraldo war zudem als Bester ausländischer Film für den Golden Globe nominiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Kinski (Fitzcarraldo) Claudia Cardinale (Molly) José Lewgoy (Don Aquilino) Paul Hittscher (Kapitän) Grande Otelo (Stationsvorsteher) Miguel Ángel Fuentes (Cholo) Huerequeque Enrique Bohorquez (Huerequeque) Originaltitel: Fitzcarraldo Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog Kamera: Thomas Mauch Musik: Popol Vuh Altersempfehlung: ab 12