Disney XD 02:40 bis 03:00 Trickserie Paket von X Eine Frage des Alters / Die Klon-Katastrophe USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan bekommt ein Paket, mit dem er, Troll und Amanda ihr Alter verändern können. (b) Als Dan ein Konzert verpassen würde, weil er seinem Vater in dessen Laden helfen muss, entscheidet er sich, sich durch ein Paket klonen zu lassen um an zwei Orten gleichzeitig zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Josh Mepham, James Wootton, Rob Boutilier

