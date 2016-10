Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Im Angesicht des Bösen USA 1999 Stereo 16:9 Merken Während Worf (Michael Dorn) und Ezri Dax (Nicole de Boer) durch Damars (Casey Biggs) Hilfe glücklich auf die Station zurückkehren, erhält Deep Space Nine die Nachricht, dass die Erde von den Breen angegriffen wurde. In San Francisco ist das Hauptquartier der Sternenflotte völlig zerstört worden, allerdings hatten die Breen große Verluste. Kai Winn (Louise Fletcher) lässt sich von dem als Bajoraner Anjohl auftretenden Dukat (Marc Alaimo) hinters Licht führen. Sie kommt von ihrem Glauben ab und wendet sich den Pah-Geistern zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Michael Dorn (Worf) Casey Biggs (Damar) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Michael Vejar Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

