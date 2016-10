Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Eine sonderbare Kombination USA 1999 Stereo 16:9 Merken Obwohl es sie ihr Leben kosten könnte, lehnen es Worf (Michael Dorn) und Ezri (Nicole de Boer) ab, mit dem Dominion zu kooperieren. Damar (Casey Biggs) ist unzufrieden damit, dass Cardassia auf Druck des Dominion Gebiete an die Breen abtreten soll. Überhaupt denken immer mehr Cardassianer, dass ihr Pakt mit dem Dominion ein Fehler war. Als es zu einem Angriff der Sternenflotte auf Septimus Drei kommt, trifft Damar eine folgenreiche Entscheidung und stellt sich gegen das Dominion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Michael Dorn (Worf) Jeffrey Combs (Weyoun) Avery Brooks (Captain Sisko) J.G. Hertzler (Martok) Casey Biggs (Damar) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Rene Auberjonois Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12