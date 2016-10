Von Datas Heimatplaneten ist jedes Leben verschwunden. Alles, was die Crew der Enterprise dort noch vorfindet, sind Kinderzeichnungen von einem bedrohlichen Kristallwesen und einen zerlegten Androiden, der Data wie ein Ei dem anderen gleicht. Nach seiner Aktivierung stellt Lore - so heißt er - sich zunächst freundlich. Doch schon bald zeigt er sein wahres Gesicht. In Google-Kalender eintragen