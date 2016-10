Syfy 06:20 bis 07:10 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 9 Der Zentral-Nervensystem-Manipulator USA 1966 Stereo 16:9 Merken Auf der Strafkolonie Tantalus V schmuggelt sich der Häftling Van Gelder an Bord der Enterprise. Er bittet um Asyl, da er den Behandlungsmethoden von Dr. Adams entkommen will. Captain Kirk will sich nun selbst ein Bild von Dr. Adams Rehabilitationszentrum machen. Er stellt fest, dass Adams bei seinen Patienten eine Art Gehirnwäsche einsetzt. Bald gerät auch Kirk in die Fänge des Doktors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) Morgan Woodward (Dr. van Gelder) James Gregory (Dr. Tristan Adams) Marianna Hill (Helen Noel) Originaltitel: Star Trek Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Shimon Wincelberg Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12

