13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Die böse Unschuld USA 2011 Stereo 16:9 Merken Erst nach 48 Stunden meldet die Mutter eines neunjährigen Jungen das Verschwinden ihres Sohnes in St. Louis. Sie ist chronisch depressiv und dachte, er wäre bei seiner Großmutter. Als ein weiterer Junge in der Stadt spurlos verschwindet, wird die BAU auf ein Muster aufmerksam, nach dem der Entführer die Kinder ausgewählt hat - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Anna Foerster Drehbuch: Bruce Zimmermann Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

