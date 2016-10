13th Street 20:13 bis 21:00 Actionserie Scorpion Area 51 USA 2015 Stereo 16:9 Merken Dem Team Scorpion wird ein Auftrag angeboten, der viel Geld einbringen könnte. Walter (Elyes Gabel) könnte einen Zusatzverdienst gut gebrauchen, da die Forschung zur Heilung seiner Schwester Unsummen verschlingt. Die Hochbegabten sollen für die CIA ein Flugzeug aufspüren, das in der Nähe von Area 51 das letzte Mal Funksignale gesendet hat. Nachdem das Team das vermisste Fluggerät schnell gefunden hat, bekommt es ein weiteres Angebot, das es in sich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Camille Guaty (Megan O'Brien) Originaltitel: Scorpion Regie: Carey Meyer Drehbuch: Kim Rome, Nicholas Wootton Kamera: David J. Miller Musik: Tony Morales, Brian Tyler