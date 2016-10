13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Mord im Internet USA 2002 Stereo 16:9 Merken Eine Psychologin wird ermordet. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) finden heraus, dass einer ihrer Patienten den Dealer Arnold (Hassan Johnson) dazu angestiftet hat die Therapeutin zu überfallen. Arnold gesteht zwar die Tat, streitet aber den Mord ab. Die Ermittlungen ergeben, dass am Computer der Psychologin eine Datei nach ihrer Ermordung verändert wurde. Der davon betroffene Patient ist Virgil Rice (Frank Lewallen), der damit zum Hauptverdächtigen wird. McCoy (Sam Waterston) muss herausfinden, wie Rice an die Datei gekommen ist, um Anklage zu erheben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Hassan Johnson (Arnold) Frank Lewallen (Virgil Rice) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Sean Jablonski, Terri Kopp Kamera: John Beymer Musik: Mike Post