13th Street 09:50 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Zugzwang USA 2013 Stereo 16:9 Merken Hotch (Thomas Gibson) besucht zusammen mit Jack (Cade Owens) Beth (Bellamy Young) in New York und erhält einen unerwarteten Anruf seines Bruders Sean, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. Sean arbeitet in einer Bar, in der eine junge Frau grausam starb. Weil ihr Blut aus Nase, Augen und Mund heraustrat, vermuten die Ermittler, dass eine gefährliche Droge für ihren Tod verantwortlich ist. Aber als weitere Opfer auftauchen, die die Droge nicht konsumiert haben, beginnt die Suche von neuem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Eric Johnson (Sean Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Jeff Davis, Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 159 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 93 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 93 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 68 Min.