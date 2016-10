Disney Cinemagic 21:30 bis 23:00 Komödie When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel USA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die New Yorkerin Beth hat der Liebe eigentlich abgeschworen, doch als sie zur Hochzeit ihrer Schwester nach Rom reist, lässt sie sich nochmal hinreißen und fischt aus einem angeblich magischen Liebesbrunnen mehrere Münzen heraus. Sie ahnt nicht, dass sie sich damit die unsterbliche Zuneigung der ehemaligen Besitzer aufhalst. Mit einem Mal machen ihr ein kleinwüchsiger Wurstmagnat, ein Straßenzauberer, ein Maler und ein selbstverliebtes Model den Hof. Als auch noch der wahre Mann ihrer Träume, Nick, um sie wirbt, ist sich Beth nicht sicher, ob er es wirklich ernst mit ihr meint. Man werfe ein paar Münzen in einen Liebesbrunnen in Rom und schon laufen einem die Kerle in Scharen hinterher. Blöd nur, wenn man - wie Kristen Bell in der erfrischenden und turbulenten Komödie ,When In Rome' - gerade gar keine Lust mehr auf die Liebe hat. Oder ist einer der seltsamen Verehrer vielleicht doch der Mann fürs Leben? Die New Yorkerin Beth hat eigentlich der Liebe abgeschworen. In Rom, auf der Hochzeit ihrer Schwester, lernt sie aber dann den attraktiven Nick kennen und zwischen den beiden sprühen die ersten Funken. Als der Abend nicht ganz in ihrem Sinne zu Ende geht, lässt sie sich aus ihrer Laune heraus dazu hinreißen, aus einem angeblich magischen Liebesbrunnen mehrere Münzen herauszufischen. Sie ahnt nicht, dass sie sich damit die unsterbliche Zuneigung der ehemaligen Besitzer dieser Münzen aufhalst. Zurück in New York machen ihr mit einem Mal der kleinwüchsige Wurstmagnat Al Russo, der überdrehte Straßenzauberer Lance, der chaotische Maler Antonio Donatella und das selbstverliebte Model Gale den Hof. Von ihrer Schwester erfährt sie schließlich, dass es nur einen Weg gibt, um die verzwickte Situation zu beenden: Alle Münzen müssen ihren Weg wieder zurück in den Brunnen finden. Als dann auch noch der wahre Mann ihrer Träume, Nick, um sie wirbt, ist Beth hin- und hergerissen. Wird es ihr gelingen, die wahre Liebe zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Beth Harper) Josh Duhamel (Nick Beamon) Anjelica Huston (Celeste) Danny DeVito (Al) Will Arnett (Antonio) Jon Heder (Lance) Dax Shepard (Gale) Originaltitel: When in Rome Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: David Weissman, David Diamond Kamera: John Bailey Musik: Tobias Karlsson, Chris Young