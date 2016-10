Disney Cinemagic 10:30 bis 10:45 Trickserie Micky Maus Das Hunde Work-Out / Der wütende Wasserboiler / Kalinka-Maus USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Micky macht eine Reise und Minnie soll inzwischen auf Pluto aufpassen. Schon am ersten Tag gibt sie ihm so viel Hundeleckerlis, dass er dick und rund wird. Jetzt hat Minnie alle Hände voll zu tun, Pluto wieder in Form zu bringen, ehe Micky zurückkommt. (b) Um Minnie und den anderen Hausbewohnern zu helfen, stellt sich Micky einem wütenden Wasseboiler. (c) Micky und Minnie besuchen eine Theatervorstellung. Dort versucht der als Kosakentänzer verkleidete Kater Karlo, Micky seine geliebte Minnie auszuspannen, indem er sie dazu zwingt, mit ihm auf der Bühne zu tanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer

