Komödie Ein göttliches Paar IND 2008 HDTV Es ist Liebe auf den ersten Blick: Als der einfache Angestellte Surinder (Shah Rukh Khan) der Tochter seines ehemaligen Professors begegnet, ist er hin und weg. Illusionen macht er sich aber keine: Taani (Anushka Sharma) ist ungleich jünger, lebhafter und außerdem verlobt. Als jedoch die Hochzeitsgesellschaft samt Bräutigam verunglückt, ringt Taanis Vater seinem ehemaligen Musterschüler ein Versprechen ab: Surinder soll sich von nun an um Taani kümmern. Der schüchterne Junggeselle nimmt Taani zu seiner Frau, doch kann er keine Lebenslust in ihr wecken. Zu einfältig und grau erscheint ihm sein eigenes Ich. Er beschließt ihretwillen eine neue Identität anzunehmen und wird zu "Raj", ihrem hippen, witzigen Tanzpartner. Doch am Ende steht die Frage: Wen liebt Taani wirklich - den offenherzigen Autohändler Raj oder doch den bodenständigen Surinder? RAB NE BANA DI JODI ist eine Geschichte über ganz einfache und ehrliche Gefühle, eine mitreißende Mischung aus Cinderella und Saturday Night Fever und dabei Bollywood auf höchstem Niveau, mit viel Romantik, Humor und schwelgerischen Tanzszenen - und vor allem Shah Rukh Khan! Schauspieler: Shah Rukh Khan (Surinder ?Suri? Sahni / Raj Kapoor) Anushka Sharma (Taani Sahni) Vinay Pathak (Balwinder ?Bobby? Khosla) Manmeet Singh (Raju) M.K. Raina (Taanis Vater) Kajol (Nargis) Bipasha Basu (Sadhana) Originaltitel: Rab Ne Bana Di Jodi Regie: Aditya Chopra Drehbuch: Aditya Chopra Kamera: Ravi K. Chandran Musik: Salim-Sulaiman Altersempfehlung: ab 6