Zee.One 00:50 bis 02:50 Drama Liebe im Bandenkrieg IND 2000 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der verbissene Krieg zweier Gangs überschattet die kleine Stadt Vasco in Goa: Seit Jahren sind die Bichhoos unter der Führung von Prakash mit den Eagles verfeindet, bei denen Max das Sagen hat. Prügeleien und Sachbeschädigung sind an der Tagesordnung. Der Konflikt erreicht jedoch eine neue Dimension, als Prakashs Bruder Rahul zu Besuch kommt. Mit dem Bandenkrieg hat der Koch aus Mumbai nichts am Hut. Stattdessen hat Rahul ehrgeizige Pläne: Er will ein eigenes kleines Café aufmachen. Doch alles ändert sich, als Rahul Shirley kennenlernt und sich in sie verliebt - denn Shirley ist die Schwester von Max und somit seines Bruders ärgste Feindin. Um den Konflikt zwischen den Lagern nicht zu noch mehr befeuern, halten Rahul und Shirley ihre Beziehung zunächst geheim. Doch ihre Liebe bleibt nicht lange unentdeckt und ruft einen Krieg zwischen den beiden Rivalen hervor, der selbst im Gewalt gewohnten Vasco seinesgleichen noch nicht gesehen hat. Erst, als Rahul ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit entdeckt, scheint sich das Blatt zu wenden... Im bunten, indischen Gewand präsentiert Regisseur Mansoor Khan die zeitlose "Romeo und Julia"-Thematik. Nicht zuletzt die prominente Besetzung mit den Superstars Shah Rukh Khan und Aishwarya Rai, die hier als Zwillingsgeschwister auftreten, verhalf dem mehrfach preisgekrönten Film zu einem enormen Erfolg an den Kinokassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Max) Aishwarya Rai Bachchan (Shirley) Chandrachur Singh (Rahul) Sharad S. Kapoor (Prakash) Priya Gill (Rosanne) Sharat Saxena (Police Inspector) Vivek Vaswani (Savio) Originaltitel: Josh Regie: Mansoor Khan Drehbuch: Mansoor Khan, Neeraj Vora Musik: Anjan Biswas, Anu Malik Altersempfehlung: ab 6