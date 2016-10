Zee.One 00:00 bis 02:00 Thriller Mein fremder Ehemann IND 2002 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unglaubliche und packende Liebesgeschichte voller dramatischer Wendungen und überraschender Plottwists. Der junge und aufstrebende Designer Aman Puri hatte sich immer geschworen, niemals zu heiraten. Sein Vater muss dies wohl oder übel akzeptieren - doch dann kommt die erotische und verführerische Esha daher, single, clever, Architektur-Studentin. Aman ist sofort Feuer und Flamme, doch Esha will von ihm nichts wissen. Amans Vater und Eshas Mutter hingegen sind sehr für die Verbindung der beiden, und schließlich, Schritt für Schritt, kommen sie sich näher. Am Tag ihrer Hochzeit taucht ein mysteriöser und grobschlächtig aussehender Fremder namens Durshint auf, der behauptet, Eshas Halbbruder zu sein. Tatsächlich jedoch ist er ihr Ex-Mann, der sie während der Hochzeitsreise des geschiedenen Paares versucht hat zu vergewaltigen. Esha ist mit ihrer Mutter geflohen. Doch mehr kommt ans Licht: Ihre sogenannte Mutter ist gar nicht Eshas Mutter- Was wird hier gespielt? War alles nur Show? Finden sie die Wahrheit heraus und erfahren sie, wie weit Vergebung und Rache zwischen Esha, Doshinnt und Aman gehen können. Ein Dreieck aus Lügen und Leidenschaft - Langeweile ausgeschlossen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jaya Bachchan (Mansi Devi) Aftab Shivdasani (Aman Puri) Sanjay Kapoor (Dushyant) Anupam Kher (Herr Puri) Esha Deol (Eisha Singh) Juliet Alburque (Anna) Jaspal Bhatti (Naraaz Shankar) Originaltitel: Koi Mere Dil Se Puchhe Regie: Vinay Shukla Musik: Rajesh Roshan Altersempfehlung: ab 16

