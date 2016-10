Zee.One 13:45 bis 15:45 Liebesfilm Entscheidung der Liebe IND 2000 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rührende, zum Teil traurige, zum Teil herzerwärmende Liebesgeschichte rund um eine dramatische Dreiecksbeziehung zwischen einer jungen Frau aus gutem Hause und zwei Männern. Die Unternehmerstochter Anjali wächst buchstäblich mit einem Silberlöffel im Mund auf. Ihr wird alles zu Füßen gelegt. Dennoch verliebt sie sich in den gutaussehenden Dev, einen cleveren Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, der hoch hinaus will. Als sie Dev ihrem ambitionierten Vater Chauchan vorstellt, kann dieser nur lachen. Ein verlauster Bengel wie Dev kommt ihm nicht ins Haus. Die beiden werden gezwungen sich zu trennen, und Anjali muss stattdessen den wohlhabenden und hochreligiösen Ram heiraten. Zunächst sträubt sie sich, doch Ram hat ein gutes Herz, ist geduldig, liebevoll, und versteht die schwierige Situation seiner Frau. Über die Jahre werden die beiden nicht nur beste Freunde, sondern verlieben sich ineinander. Plötzlich taucht Dev wieder auf - inzwischen ist er ein steinreicher Geschäftsmann geworden. Er versucht mit aller Macht, Rams Geschäfte zu ruinieren, da er glaubt, auf diese Weise Anjali zurückgewinnen zu können. Diese muss nun entscheiden: Kehrt sie zu Dev zurück und rettet so Rams Geschäfte, oder kämpft sie gemeinsam mit Ram für ihr junges Glück? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Akshay Kuma (Ram) Sunil Shetty (Dev) Shilpa Shetty (Anjali) Mahima Chaudhry (Sheetal Varma) Sushma Seth (Rams Stiefmutter) Originaltitel: Dhadkan Regie: Dharmesh Darshan Altersempfehlung: ab 6