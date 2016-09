Zee.One 10:15 bis 12:15 Musikfilm Ein Song für die große Liebe IND 2001 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tara, Dev Prakash Tandon, Aditya Verma, Ritu Malhotra und Raghu haben zusammen ihre eigene Band und dürfen in dem Studio von Adityas Vater proben. Als eines Tages die junge Schauspielerin Piya zufällig die Gruppe belauscht, ist sie davon so begeistern, dass sie gern als Sängerin mit dabei wäre. Musik ist ihre große Leidenschaft, allerdings haben sie ihre Eltern immer zur Schauspielerei gedrängt. Schließlich schafft sie es, mit der Band aufzutreten und an einem großen Musikwettbewerb teilzunehmen. Und wie es das Schicksal so will, verliebt sich Aditya in sie. Leider steht es finanzell um das Studio von Adityas Vater so schlecht, dass es droht, von dem gewieften Geschäftsmann Ranjit Bose aufgekauft zu werden. Als Piya erfährt, dass Ranjit ihr leiblicher Vater ist, stellt dieser sie vor die Wahl: Das Studio wird nur bestehen bleiben, wenn sie sich von der Musik und ihrer Liebe zu Aditya abwendet. Schließlich erkennt Ranjit, dass dieses Ultimatum ein großer Fehler war und entlässt Piya und ihre Freunde schließlich in die ersehnte Freiheit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Imran Ahmed Khan (Super Star) Sonali Khare (Tara) Neelu Kohli (Hero's mother) Hiten Paintal (Dev Prakash 'D.T.' Tandon) Bhavna Pani (Piya Anand / Piya Ranjit Bose) Arjun Punj (Aditya Verma) Shilpa Saklani (Ritu Malhotra) Originaltitel: Tere Liye Regie: Sanjay Gadhvi Drehbuch: Anant Balani Musik: Pritam Chakraborty, Jeet Gannguli Altersempfehlung: ab 6