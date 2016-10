ATV 2 04:20 bis 05:10 Reportage ATV Die Reportage GTI - Treffen in Kärnten GTI - Treffen in Kärnten A 2007 Stereo Merken "Der See ruft" - in diesem Jahr schon zum 26. Mal zum GTI-Treffen nach Reifnitz am Wörthersee. Was 1982 mit 75 Autos begann, ist heute Europas größtes VW-Event mit rund 200.000 Besuchern. Alle Teilnehmer verbindet eine große Leidenschaft: Die Faszination für den "Golf GTI". Mit unerschöpflicher Fantasie und technischer Finesse kreieren die GTI-Fans aus einem Serienmodell ein Kunstwerk. Stundenlang wird geschraubt, gefachsimpelt und das mit viel Liebe zum Detail gestaltete Auto präsentiert. Hier feiert die Fangemeinde ein alljährliches Familienfest. Aber nicht nur die Leidenschaft zum Auto, sondern auch die Freude am Alkohol und leicht bekleideten Frauen teilen sich viele Autofreaks. Der Wörthersee als alljährlicher Wallfahrtsort für die GTI Gemeinde bietet allen etwas: Für die Anrainer vor Ort vor allem schlaflose Nächte. Zurück bleiben verdreckte Strassen und Tonnen von Müll, aber auch jede Menge Geld: In diesem Jahr wurden an die 15 Mio. Euro umgesetzt und das in der Vorsaison! Einfallsreichtum ist gefragt, ob bei der Gestaltung der Autos oder bei der Suche einer Ausrede gegenüber der Polizei, wenn die Papiere mit dem Fahrzeug nicht übereinstimmen. Strenge Verkehrs- und TÜV-Kontrollen lassen den ein oder anderen Tuner verzweifeln. Denn wer zum Prüfzug gebeten wird, für den heißt es danach oft: Zu Fuß weiter gehen. Familie Saurer ist nur einem Grund in Reifnitz - wegen der Autos. Richard Saurer, Autolackierer aus der Steiermark, ist begeisteter Autotuner und mit ihm seine Familie. Schon seit Jahren präsentiert er am See stolz seine Autos - vom Porsche bis zum Audi, alles dabei. Was für ihn wichtig ist: Einmaligkeit - Alles selbst gemacht, nichts ist serienmäßig! Denn für ihn zählt nur Eines: Sehen und gesehen werden! Auch der VW-Audi-Seat Club "Troopers" aus Zurndorf zeigt vollen Einsatz: Die Clubmitglieder verbinden ihre Leidenschaft zum Auto mit der Freude zum Feiern. Der Ausflug zum Wörthersee für die Burgenländer ein alljährliches Muss. Und dieses Jahr wird das Treffen genutzt, um Werbung für ihr eigenes VW-Treffen zu machen. Tausende von Flyern werden verteilt, in der Hoffnung einmal so groß wie das GTI-Treffen am Wörthersee zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 476 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 271 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 206 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 36 Min.