ATV 2 04:05 bis 04:55 Reportage ATV Die Reportage Junge Mütter Junge Mütter A 2007 Stereo Merken Trotz intensiver Aufklärung in den vergangenen Jahrzehnten werden nach wie vor viele Minderjährige ungewollt schwanger. Österreich belegt mit 12 Schwangerschaften pro 1.000 weiblichen Teenagern zwischen 15 und 19 Jahren europaweit Platz 5. An vorderster Stelle der Statistik liegen britische Jugendliche, die Niederlande und die Schweiz nehmen die letzten Plätze ein. ATV - Die Reportage zeigt den Alltag von vier jungen Frauen, die seit kurzem Mutter sind. Simone Stöller war 18, als vor 19 Monaten ihre Tochter Alessandra zur Welt kam. Den Vater des Kindes sah sie das letzte mal kurz nach der Entbindung der gemeinsamen Tochter im Krankenhaus. Simone lebt noch immer bei ihrer Mutter, die sie bei der Erziehung unterstützt. Die 20-jährige würde gerne abends öfter Partys feiern, aber seit Alessandra auf der Welt ist, muss sie sich notgedrungen einschränken. Das Baby von Jaqueline Ronovsky (19) musste drei Wochen früher und per Kaiserschnitt geholt werden, nachdem bei einer Ultraschall-Untersuchung eine Gastroschisis (Bauchdeckenspaltung) diagnostiziert wurde. Nach der Operation geht es Baby Nico wieder gut. Jaqueline wohnt mit ihrem Freund und Kindesvater Alexander Bina im 22. Bezirk. Das Baby war nicht geplant. Seit sie zu dritt sind, muß jeder Cent gespart werden. Sara Schober (20) nimmt ihr sieben Wochen altes Baby Emmy mit auf die Uni. Nicht selten erntet sie im Vorlesungssaal verständnislose und kritische Blicke. Zuhause ist mit Freund Lukas (22) Halbe - Halbe angesagt. Und bis jetzt klappt das auch. Auch Emmy war nicht geplant. Die Studenten hoffen trotzdem, dass sich Kind und Studium vereinbaren lässt. Tanja Krainz arbeitet im dritten Lehrjahr in einem Drogeriemarkt. Seit die Alleinerziehende mit 16 einhalb Jahren Sohn Tobias bekommen hat, ist ihr Leben zwischen Kindergarten, Arbeitsplatz, Berufsschule und Haushalt straff durchorganisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage

