Phoenix 16:45 bis 17:30 Dokumentation Mein Ausland Auf der Flucht - Die afrikanische Völkerwanderung D 2016 2016-10-13 06:00 Live TV Merken Auf keinem anderen Kontinent sind so viele Menschen auf der Flucht wie in Afrika. Krieg, Korruption, Hunger und Dürre: Die Fluchtursachen sind unterschiedlich. Südlich der Sahara haben die Krisen in Ländern wie Nigeria, Ghana, Somalia oder Eritrea etwa 15 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Hunderttausende nehmen jedes Jahr den riskanten Weg über das Mittelmeer oder über die Balkanroute, um nach Europa zu gelangen. Doch die viel größeren Flüchtlingsströme gibt es innerhalb Afrikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Ausland