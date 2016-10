Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Im Bannkreis der Gotteskrieger Auf der Flucht vor dem "Islamischen Staat" D 2016 2016-10-13 06:45 Merken Der selbst ernannte "Islamische Staat" hat die arabische Welt grundlegend verändert. Krieg und Chaos haben Städte entleert und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Die Terrormiliz IS war nicht der Auslöser der Kriege etwa in Syrien, im Irak oder in Libyen. Aber die Terroristen haben Rechtlosigkeit und Aufruhr für ihre Zwecke genutzt. Im Chaos von Syrien nach dem sogenannten Arabischen Frühling 2011 ist der IS überhaupt erst groß geworden. Und so lange die Staaten in der arabischen Welt schwach sind, bleibt die Terrormiliz stark. Die Folge: eine Völkerwanderung, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Bannkreis der Gotteskrieger