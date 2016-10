Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Die Nanny Stirbt Niles? USA 1997 Stereo HDTV Merken Frans Versuch, ihre Beziehung mit Maxwell zu festigen, wird plötzlich unterbrochen, als Niles einen Herzinfarkt erleidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Diane Wilk Kamera: James Jensen Musik: Timothy Thompson

