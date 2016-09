RTL II 05:15 bis 07:10 Komödie To Wong Foo USA 1995 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Noxeema Jackson wurde zu einer der schönsten Drag Queens New Yorks erkoren und wird deshalb zur Meisterschaft der Drag Queens nach Hollywood eingeladen. Gemeinsam mit ihren beiden "Kolleginnen", dem glamourösen Karrieregirl Vida Boheme und der naiven und ungehobelten Chi-Chi Rodriguez macht sie sich in einem alten Cadillac auf den weiten Weg von der Ost- zur Westküste. Doch die drei Grazien schaffen es nur bis zu dem verschlafenen Kaff Snydersville, wo ihr imposantes Gefährt seinen Dienst versagt. Weil die Ersatzteillieferung auf sich warten lässt, beschließen Chi-Chi, Noxeema und Vida, das Beste aus ihrem Zwangsaufenthalt zu machen. Mit ihrem ausgeprägten Hang zum Dekorativen verschönern sie zunächst ihr tristes Hotelzimmer, um anschließend auch Farbe in das Leben der Bewohner zu bringen. So gelingt es ihnen tatsächlich, etwas Freude in das Leben von Clara zu bringen, die seit Jahren kein Wort mehr gesprochen hat. Auch Carol Ann, die von ihrem Mann Virgil geprügelt wird, braucht dringend die Hilfe der lebenserfahrenen und selbstbewussten Großstädterinnen. Die süße Bobby Lee, die sehnsüchtig auf einen Annäherungsversuch des schüchternen Bobby Ray wartet, profitiert ebenfalls von der praktischen Lebenshilfe der unfreiwilligen Besucher. Chi-Chi, Noxeema und Vida müssen sich aber nebenbei auch noch mit den Attacken des schwulenfeindlichen Sheriffs Dollart herumschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Vida Boheme) Wesley Snipes (Noxeema Jackson) John Leguizamo (Chi-Chi Rodriguez) Stockard Channing (Carol Ann) Blythe Danner (Beatrice) Arliss Howard (Virgil) Chris Penn (Sheriff Dollard) Originaltitel: To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar Regie: Beeban Kidron Drehbuch: Douglas Carter Beane Kamera: Steve Mason Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12