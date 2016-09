France 3 22:25 bis 23:20 Sonstiges Débat : Harcèlement scolaire, le combat de tous ? Stereo 16:9 Merken En France, près d'un élève sur 10 considère l'école comme un lieu de souffrance, souvent car il est victime de violence et de harcèlement. Un phénomène longtemps nié en France, où la première campagne de sensibilisation date de 2011. De plus, la moitié des victimes n'osent pas en parler à un adulte, restant enfermés dans un cercle vicieux. La diffusion du téléfilm "Marion, 13 ans pour toujours", racontant le suicide de Marion Fraisse, victime de harcèlement, sert de point de départ à un débat sur le sujet. Jeunes victimes, parents, dont Nora Fraisse, la mère de Marion, et représentants de l'Education nationale, discutent des mesures à prendre pour faire cesser le harcèlement scolaire et comment venir en aide aux victimes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Carole Gaessler Gäste: Gäste: Nora Fraisse