Débat : Alzheimer, le combat des familles

Après la diffusion du téléfilm "La Vie à l'envers", avec Marthe Keller, Julian Bugier anime un débat sur la maladie d'Alzheimer. En France, une étude a montré que 17,8% des personnes de plus de 75 ans en souffrent. En 2020, on pourrait atteindre le chiffre de 1,3 million de personnes touchées. Pour les familles, cette maladie représente un véritable défi. Comment prendre en charge des personnes âgées qui présentent des symptômes de démence - Quels types d'accompagnement leur sont proposés - Où en est la recherche aujourd'hui - Connaît-on les causes de la maladies d'Alzheimer - Existe-t-il des traitements améliorant réellement la qualité de vie des malades -

Moderation: Julian Bugier