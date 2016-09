NDR 12:55 bis 13:45 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Um jeden Preis D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Dr. Matteo Moreau plant die Operation des gebrochenen Handgelenks seiner jungen Patientin Luisa Engel, die von ihrer Schwester ins Klinikum gebracht wurde. Vor der OP wollen die beiden Frauen allerdings eine zweite medizinische Meinung einholen, nämlich die von Dr. Martin Stein aus der Sachsenklinik. Gemeinsam mit der Unterstützung aus Leipzig versucht Matteo, der jungen Frau zu helfen. Doch das stellt sich als schwerer heraus als vermutet. Als Dr. Theresa Koshkas geliebte Oma Magda ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert wird, zeigt die junge Ärztin eine ganz neue Seite von sich. Theresa ist wahnsinnig besorgt um ihre einzige Verwandte. Zu Recht, wie sich herausstellt. Denn die Untersuchung, die Dr. Niklas Ahrend durchführt, bringt eine erschreckende Diagnose. Doch die entsetzte Theresa ist wild entschlossen: Wie weit wird sie gehen, um ihrer Großmutter zu helfen? Sorgen macht sich auch Dr. Leyla Sherbaz um ihre 16-jährige Tochter Zoe. Es stellt sich nämlich heraus, dass diese weder wie angekündigt bei einer Freundin übernachtet hat noch in der Schule erschienen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julias Berger) Paula Schramm (Annika Rösler) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Micaela Zschieschow Drehbuch: Holger Badura Kamera: Daniel Bussmann Musik: Curt Cress, Manuel Mayer