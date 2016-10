ORF 2 23:55 bis 01:45 Filme Burning Bush - Die Helden von Prag CZ 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Mehr als 45 Jahre sind seit der Selbstverbrennung des tschechoslowakischen Studenten Jan Palach vergangen. Sein Eintreten für ein Leben in Freiheit bleibt gleichwohl unvergessen. Sehr detailliert und akribisch zeichnet der Zweiteiler die historischen Ereignisse nach und widmet sich sowohl dem privaten wie zeitgeschichtlichen Aspekt rund um Palachs politisch motivierten Freitod.Am 16. Januar 1969, fast fünf Monate nach dem Einmarsch von Warschauer Truppen in Prag, setzt der Geschichtsstudent Jan Palach am Wenzelsplatz ein Zeichen radikalen Widerstands. Aus Protest über die blutig niedergeschlagene Demokratiebewegung in seinem Land verbrennt sich Palach selbst. Seine Heldentat bringt das totalitäre Regime in Zugzwang. Unruhen drohen auszubrechen. Um Nachahmer abzuschrecken, versuchen die Machthaber, Palachs Motive zu verschleiern. Doch die Mutter des scheuen Rebellen ist nicht bereit, die Diffamierung ihres sterbenden Sohnes widerstandslos hinzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatiana Pauhofová (Dagmar Bure?ová) Jaroslava Pokorná (Libu?e Palachová) Petr Stach (Ji?í Palach) Vojtech Kotek (Ond?ej Trávní?ek) Patrik Dergel (Pavel Janda) Martin Huba (Vilém Nový) Igor Bare? (Major Do?ekal) Originaltitel: Ho?ící ke? Regie: Agnieszka Holland Drehbuch: Stepán Hulík Kamera: Martin ?trba, Rafa? Paradowski Musik: Antoni ?azarkiewicz