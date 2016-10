Österreich 1 21:00 bis 22:00 Kabarett Salzburger Nachtstudio CityScienceTalk. Lernen - ein Leben lang! Linz als Wissenschaftsort Merken Wo gibt es einen Professor für Lebenlanges Lernen? In Linz, an der Johannes Kepler-Universität (JKU)! Mittlerweile umfasst sie 60 Studienrichtungen von der Wirtschaft- und Sozialwissenschaft über technische Fächer bis hin zur Medizin, und ist außerdem die führende akademische Einrichtung im Bereich des Fernstudiums und des e- Learnings in Österreich. Die Professur für Lebenslanges Lernen (Erwachsenenbildung) weist die JKU als besonders zukunftsorientierte Hochschule aus. In einer Sendung von Martin Haidinger zeichnen Bildungsexperten den Weg dieser "Hochschule neuen Stils" nach - von den Vorläufereinrichtungen im früheren Jahrhunderten bis zu den neuen Trends in Lehre und Forschung (mit derzeit neun Christian Doppler-Labors befindet sich die JKU im österreichischen Spitzenfeld). Als sie am 8. Oktober 1966 in Linz als " Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" gegründet wurde, da ahnte wohl noch niemand, dass sich aus dieser Keimzelle im Lauf von 50 Jahren eine Volluniversität mit 120 Professor/innen und 1800 wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen entwickeln würde. Wie sinnvoll die Diversifikation der Wissensvermittlung im Netz ist, wird im "Salzburger Nachtstudio" ebenso einer kritischen Bewertung unterzogen wie die Entwicklung der Großraums Linz als Brennpunkt für Wissenschaft, Forschung und Kultur, dessen Aushängeschild nicht zuletzt das alljährlich im Herbst stattfindende "Ars electronica"-Festival ist. In diesem Jahr werden dort nicht nur "Weltrekord-Drohnen" über Linz fliegen sondern spürt ein Symposion unter dem Motto "Radical Atoms" den Alchimist/innen unserer Zeit nach, die die körperlose Welt der digitalen Daten mit der physischen Welt unserer Körper zu verschmelzen trachten. In Google-Kalender eintragen