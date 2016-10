Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Philharmonisches in Ö1 Merken <bk>Ludwig van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 (Leitung: Karl Böhm; Maurizio Pollini, Klavier)<ek><bk>Richard Wagner: Ouvertüre zu "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg" (Leitung: Karl Böhm) (Aufgenommen 1979)<ek><bk>Franz Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485 (Leitung: Karl Böhm) (Aufgenommen 1980 in Hamburg)<ek><bk>Anton Bruckner: Scherzo, 3. Satz aus der Sinfonie Nr. 3 d-Moll (Leitung: Karl Böhm) In Google-Kalender eintragen