Arbeitseinstieg mit Handicap. Jobs für Beeinträchtigte Arbeit für geistig Beeinträchtigte - das ist die Aufgabe der GmbH "Anderskompetent" in Salzburg. In der Betriebsstätte Salzburg Nord trainiert man beeinträchtige Jugendliche und Erwachsene für den Einstieg ins Berufsleben. Ein Team von Jobcoaches, Psychologen und Sozialarbeitern schult die Beeinträchtigten je nach individuellem Bedarf. Wer die Möglichkeit für einen Job am Arbeitsmarkt hat, wird gezielt auf diese Arbeit vorbereitet und teilweise am Arbeitsplatz begleitet. 40 Beeinträchtigte haben einen ständigen Arbeitsplatz in der Betriebsstätte der Einrichtung. Sie erledigen Aufträge für Unternehmen - etwa Verpackung von Produkten, kleine Industriemontagen, aber auch Anlagenbetreuung wie Gartenarbeiten, Reinigung von Parkplätzen oder Stiegenhäusern.