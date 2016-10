Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Rom/Schaerer/Eberle und Dudek/Haurand/Humair bei den Inntönen 2016 Merken Zwei Trios, die auch für unterschiedliche Generationen des europäischen Jazz stehen, hinterließen beim diesjährigen Inntöne-Festival in Oberösterreich einen nachhaltigen Eindruck: Während der junge Bern-Wiener Zusammenschluss von Gitarrist Peter Rom, Vokalist Andreas Schaerer und Trompeter Martin Eberle einem gleichermaßen virtuosen wie pointierten Eklektizismus frönte, beschwor ein deutsch-schweizerisches Band-Joint Venture den Geist der 1960er Jahre: Saxofonist Gerd Dudek und Schlagzeuger Daniel Humair, beide Jahrgang 1938, intonierten gemeinsam mit Bassist Ali Haurand kraftvolle, hymnisch beseelte Musik. In Google-Kalender eintragen Moderation: Maria Reininger