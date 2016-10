Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Konzert für Iván Eröd Merken Natalie Dluhos (Sopran) und das Trio Frühstück ließen den Komponisten, Pianisten und Pädagogen Iván Eröd, der im Jänner seinen 80. Geburtstag feierte, mit einem Konzert hochleben. Es erklingen zwei seiner Klaviertrios, seine "Milchzahnlieder" sowie Joseph Haydns Klaviertrio in Es-Dur Hob. XV/29. In Google-Kalender eintragen Moderation: Irene Suchy