RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Machtkampf D 2009 Untertitel Live TV Merken Nach der großen Demütigung durch Markus, der das Stadion-Projekt nicht finanzieren will, ist Martine fest entschlossen, das Geschäft alleine zu realisieren. Stolz präsentiert er seiner Frau Elena das Konzept, mit dem er neue Investoren anwerben will. Elena ist peinlich berührt, traut sich jedoch zunächst nicht, ihrem Mann zu sagen, dass sein Konzept unrealistisch ist. Als Martine dann noch mitbekommt, dass Elena bei der Qualifikation zur Europameisterschaft der Springreiter absichtlich patzte, um ihn nicht als totalen Versager dastehen zu lassen, fühlt er sich erst recht nutzlos im Schatten seiner Frau. In dieser Stimmung beginnt er die Reize der attraktiven Physiotherapeutin Silke wahrzunehmen. Mit Franks Hilfe findet Grace unterdessen heraus, dass der Tod ihres Vaters, der vor vielen Jahren durch ein Feuer in seinem Restaurant umkam, kein Unfall war. Ihre Ermittlungen in Sachen Brandstiftung führen ausgerechnet zu Will Stern. Auf Gut Rheinberg bereitet Sophia derweil die mit Spannung erwartete Spendengala vor, nicht ahnend, dass der falsche Arzt, für den sie Geld sammeln will, eine Marionette von Alexander Blessmann ist. Auch zwischen Philipps Mutter Ruth und Mona ist der Ärger vorprogrammiert: Ruth glaubt, ihr Sohn habe sich in eine nicht mehr ganz junge, mittellose Hippiebraut verguckt, und bietet Mona einen Sportwagen an, damit sie sich von Philipp trennt. Durch Zufall findet Ruth jedoch heraus, dass Mona nach wie vor Anspruch auf das Erbe ihres Vaters hat, worauf sich ihre Einstellung radikal wandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Gerlinde Locker (Liselotte von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein