RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Bekenntnisse D 2009 Untertitel Live TV Merken Grace Chang ist mit ihrer Vergangenheit beschäftigt. Mit Franks Hilfe findet sie heraus, dass ihre Mutter ihr immer etwas vormachte - Graces Leben basiert auf einer Lüge. Ruth Markland, Philipps attraktive Mutter, setzt derweil all ihren Charme ein, um Markus doch noch dazu zu bewegen, die langjährigen Geschäftsbeziehungen zwischen seiner Bank und ihrem Verlagshaus wieder aufzunehmen. Doch Markus klärt sie darüber auf, dass sein Rückzug nicht nur persönliche Gründe hat. Der gewiefte Banker hat herausgefunden, dass Ruth die Bilanzen fälschte. Das Verlagshaus Markland steht kurz vor der Pleite, und Markus will die finanzielle Schieflage eiskalt ausnutzen. Unterdessen fädelt Alexander Blessmann eine neue Intrige gegen die verhassten Rheinbergs ein: Thomas Drescher, von den Rheinbergs einst übel ausgebootet, gibt sich in Blessmanns Auftrag als Arzt aus, der Spendengelder für ein neues Heilverfahren sammelt. Da Lilo von diesen neuen Methoden angeblich profitieren könnte, ist Sophia spontan bereit, eine größere Summe für den falschen Arzt zu sammeln. Mona wird indessen klar, dass sie Philipp trotz allem liebt. Also tritt sie die Flucht nach vorne an und lässt ihre Familie wissen, dass sie und Philipp ein Paar sind. Die Rheinbergs reagieren empört, doch am allerwenigsten begeistert ist Monas Tochter Ariane. Dass die eigene Mutter ihr den Mann ausspannt, ist für sie der Alptraum pur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Gerlinde Locker (Liselotte von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein