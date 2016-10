Österreich 1 22:05 bis 22:30 Kabarett Contra Kabarett und Kleinkunst Che GueVavra: Der Rebell ist in Dir - das 2. Solo von Helmuth Vavra Merken Helmuth Vavra wird als Mastermind der Gruppe Heilbutt & Rosen bezeichnet. Gemeinsam mit seinem Co-Autor und Musiker Berthold Foeger hat er 1992 das Ensemble, dem seit einigen Jahren auch Theresia Haiger angehört, gegründet. Derzeit konzentriert sich Helmuth Vavra auf seine Solo-Karriere. Sein zweites Ein-Mann Programm mit Berthold Foeger am Klavier ist der Revolution gewidmet. Ein ehrgeiziges Projekt, zumal der Comandante der Rebellenarmee der kubanischen Revolution ganz offensichtlich namensgebend ist. Untersucht soll die Geschichte jener Aufstände werden, die Protagonist Che GueVavra aus dem Kinderzimmer und vom Schulhof kennt. Ein Programm, das sich der Frage annimmt, was im Laufe seines Lebens aus dem rebellischen Teenager geworden ist. In Google-Kalender eintragen