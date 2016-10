Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Ex libris Bücher, Menschen, Themen Glücksforschung / Anna Weidenholzer: "Weshalb die Herren Seesterne tragen", Roman, Matthes & Seitz Verlag / Emma Braslavsky: "Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen", Roman, Suhrkamp Verlag / Dagmar Leupold: "Die Witwen", Ein Abenteuerroman, Jung & Jung Verlag / Geburtstagskind / Christine Nöstlinger: Best of Christine Nöstlinger, Residenz Verlag; (80. Geburtstag der Autorin am 13. Oktober) / Frankfurter Buchmesse 2016: Ehrengast Flandern und die Niederlande / Nescio: Werke, Suhrkamp Verlag (Übersetzung: Christiane Kuby, Herbert Post) / Was ich lese. Eine Lektüreempfehlung Merken Glücksforschung / Anna Weidenholzer: "Weshalb die Herren Seesterne tragen", Roman, Matthes & Seitz Verlag / Emma Braslavsky: "Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen", Roman, Suhrkamp Verlag / Dagmar Leupold: "Die Witwen", Ein Abenteuerroman, Jung & Jung Verlag / Geburtstagskind / Christine Nöstlinger: Best of Christine Nöstlinger, Residenz Verlag; (80. Geburtstag der Autorin am 13. Oktober) / Frankfurter Buchmesse 2016: Ehrengast Flandern und die Niederlande / Nescio: Werke, Suhrkamp Verlag (Übersetzung: Christiane Kuby, Herbert Post) / Was ich lese. Eine Lektüreempfehlung In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Zarbach