Österreich 1 14:05 bis 14:55 Sonstiges Menschenbilder "Mythos und Wirklichkeit" - die Historikerin Brigitte Hamann Merken Sie schrieb Biografien über Kaiserin Elisabeth, über Kronprinz Rudolf, über Mozart, Bertha von Suttner, sie recherchierte Hitlers Jugendjahre in Wien. Brigitte Hamann galt als Historikerin mit einem Gespür für spannende Lebensgeschichten, und sie verstand es, historische Fakten gut lesbar an ihr Publikum zu bringen. Ihre Biografien sind durchwegs Bestseller. Geboren 1940 in Essen, studierte Brigitte Hamann in Münster und Wien, wo sie auch ihren späteren Mann, den Historiker Günther Hamann kennenlernte. Seit ihrer Heirat im Jahr 1965 lebte Brigitte Hamann in Wien. Ihre Dissertation "Rudolf. Kronprinz und Rebell" wurde ihr erstes Buch - und ihr erster großer Erfolg als Autorin. Die Mutter dreier Kinder über ihre Arbeit als Biografin: "Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute von der historischen Realität gar nichts wissen wollen, sondern lieber an ihren Mythen festhalten.". In Google-Kalender eintragen

