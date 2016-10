Österreich 1 10:05 bis 11:00 Sonstiges Ambiente Reisen mit Ö1 Konquistadoren, Traumstrände und Chocolate Hills. Unterwegs auf der philippinischen Inselgruppe Visayas Merken Die Stadt Cebu ist die Hauptstadt der Inselgruppe der Visayas im Zentrum der Philippinen. Von Cebu aus breitete sich der Katholizismus über das Inselreich aus. 1521 legte der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan auf der Insel an und bewies mit dieser ersten Weltumseglung, dass die Welt rund ist. In folgenden Expeditionen kamen Priester und Konquistadoren. Die älteste Kirche des Landes steht in Cebu City, zahlreiche Monumente weisen auf die frühe christliche Geschichte des Landes hin. Skurrile Attraktion von Cebu sind die Tanzdarbietungen im Gefängnis der Stadt: Hunderte Häftlinge tanzen einmal im Monat vor Publikum; der tägliche Tanz zu Popmusik lockert den Häftlingsalltag auf und ist eine Übung in Sachen Disziplin. Cebu ist der Ausgangspunkt für Reisen auf die Inselwelt der Visayas. Das östlich gelegene Bohol etwa ist für seine Natursehenswürdigkeiten bekannt: Weiße Sandstrände, idyllische Flüsse und die sogenannten Chocolate Hills locken viele Besucher/innen an - die majestätischen, grasbewachsenen Hügel erstrecken sich über den Horizont. In den Wäldern von Bohol leben Koboldmakis. Der Lebensraum der kleinen, nachtaktiven Primaten ist wegen Abholzung ihres Lebensraumes bedroht. Im Tarsier Sanctuary versucht man das Überleben dieser Primatenart zu sichern. Wie auf vielen Inseln der Visayas findet man auch in Bohol und auf den Nachbarinseln Leyte und Samar vieles, was sich Badeurlauber/innen wünschen: Traumhafte Strände, kristallklares Wasser, Tauchspots mit historischen Schiffswracks, Begegnungen mit Fuchshaien und Schnorcheln mit riesigen Walhaien. Im "Sohoton Caves & Natural Bridge National Park" auf Samar bietet man Bootsfahrten durch Mangroven und entlang des Golden River an. Im Nationalpark sind die Bewohner/innen kleiner Dörfer beschäftigt - sie betreiben ein Resort am Fluss, führen Tourist/innen zu Wasserfällen und in imposante Tropfsteinhöhlen. Leyte und Samar waren 2013 Opfer des Supertaifuns Yolanda, der großen Schaden anrichtete. Viele Dörfer und historische Stätten wurden zerstört. Die beiden Inseln haben sich dank internationaler Hilfe von dieser Katastrophe erholt, längst wirbt man wieder um Tourist/innen: Heute gibt es bereits mehr Hotels auf den Inseln als vor dem Taifun. In Google-Kalender eintragen