RTS Un 22:10 bis 23:05 Sonstiges Innocente F 2016 Stereo Merken La dure nouvelle tombe comme un couperet: Alexis n'a pas survécu à ses blessures. Roxane, Alma et Inès sont effondrées. Tout semble indiquer l'accident, mais Combas et Roxane ne sont pas dupes: pour eux, c'est un meurtre. Roxane est même persuadée que c'est de sa faute. Si elle n'avait pas convaincu Alexis de l'aider... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie de Bona (Roxane Delage) Sagamore Stévenin (Hugo Combas) Olivia Bonamy (Sabine Maupin) Thomas Jouannet (Alexis Delage) Bernard Le Coq (François Ortiz) Alexandra Vandernoot (Dany) Jeanne Bournaud (Ines Ortiz) Originaltitel: Innocente Regie: Lionel Bailliu Drehbuch: Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal