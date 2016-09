RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges Dans la classe de mon fils USA 2015 Stereo Merken A 41 ans, Mary Thomas, pianiste de renom, retourne sur les bancs de l'université pour terminer ses études et valider son diplôme. En cours, elle se lie d'amitié avec le sympathique Noah Riley, dont elle découvre bientôt qu'il n'est autre que le fils biologique qu'elle a abandonné vingt ans plus tôt... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kimberly Elise (Mary Thomas) Denzel Whitaker (Noah Riley) Loretta Devine (Meghan Graham) Harry Lennix (Lawrence Riley) Rick Fox (Matthew Kessler) Garcelle Beauvais (Dee Riley) Danny Araujo (Guy) Originaltitel: Back to School Mom Regie: Christopher Erskin Drehbuch: Gerald Olson

