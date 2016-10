Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Die 61. Ö1/WDR3 Jazznacht Luciano Biondini, Florian Weber & Donny McCaslin, "Kompost 3" und mehr Live Merken Am 11. März 2006 begann mit einer Sendung zum 20-jährigen Jubiläum des Kölner Stadtgartens die inzwischen traditionsreiche Reihe der gemeinsamen "Jazznächte" des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln und des ORF. Die 61. Ausgabe kommt aus Linz, wo im Rahmen des Brucknerfests erstmals eine große Brucknerhaus-Jazznacht veranstaltet wird: Bis 6.00 Uhr Früh betreten internationale Jazzstars wie der italienische Akkordeonist Luciano Biondini, US-Posaunist Ray Anderson (mit der "Pocket Brass Band") oder die deutschen Pianisten Pablo Held und Florian Weber (mit Saxofonist Donny McCaslin) die Bühne. In Gestalt des Trios Christoph Pepe Auer/Manfred Temmel/Christian Bakanic und des zurzeit überaus gefragten Quartetts "Kompost 3" ist auch die heimische Szene mit spannenden Acts vertreten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber, Götz Bühler